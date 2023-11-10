В Приволжском районе племянник вскрыл сейф тети и украл золото

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Ущерб, причиненный противоправными действиями злоумышленника, составил 200 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району обратилась местная жительница 1977 года рождения, которая заявила о краже из ее квартиры ювелирных изделий – десяти колец, браслета и двух пар сережек из металла желтого цвета. Размер причиненного ущерба женщина оценила в 200 000 рублей.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции в ходе осмотра места происшествия установили, что двери и окна в жилище не повреждены, похищенные изделия хранились в сейфе, дверца которого имеет характерные следы взлома. Полицейские изъяли фото следы взлома, металлический сейф и замок от него, следы пальцев рук с различных поверхностей и предполагаемое орудие преступления – гвоздодер. Оперуполномоченные подробно опросили заявительницу и возможных свидетелей хищения. Как пояснила потерпевшая, она проживает в квартире с родственниками и работает по сменному графику.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские предположили, что к совершению кражи может быть причастен 19-летний племянник заявительницы. Оперативники задержали молодого человека, проживающего по этому же адресу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный сознался в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что когда тетя ушла на работу, а их пожилой родственник заснул, он решил посмотреть, что хранится в сейфе. Так как металлический ящик был закрыт, нашел во дворе гвоздодер, вскрыл замок и, обнаружив внутри ювелирные изделия, похитил их для дальнейшей реализации. В Новокуйбышевске злоумышленник сдал ювелирные украшения в ломбард, вырученные деньги потратил с друзьями на алкоголь и собственные нужды.

В настоящее время в отношении ранее не судимого задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают мероприятия по розыску похищенного и установлению всех обстоятельств произошедшего.