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В Приволжском районе племянник вскрыл сейф тети и украл золото

10 ноября 2023 10:31
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В Приволжском районе племянник вскрыл сейф тети и украл золото

Ущерб, причиненный противоправными действиями злоумышленника, составил 200 тысяч рублей.

В  дежурную часть  ОМВД России по Приволжскому району  обратилась  местная жительница 1977 года рождения, которая заявила  о краже  из  ее квартиры  ювелирных изделий – десяти колец, браслета и двух пар сережек из металла желтого цвета.  Размер причиненного ущерба  женщина оценила в 200 000 рублей.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции в ходе осмотра места происшествия установили, что двери и окна в жилище не повреждены, похищенные изделия хранились в сейфе, дверца которого имеет характерные следы взлома. Полицейские изъяли фото следы взлома, металлический сейф и замок от него, следы пальцев рук с различных поверхностей и предполагаемое орудие преступления – гвоздодер. Оперуполномоченные подробно опросили заявительницу и возможных свидетелей хищения. Как пояснила  потерпевшая, она проживает в квартире с родственниками и работает по сменному графику. 

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские предположили, что к совершению кражи может быть причастен 19-летний племянник заявительницы. Оперативники  задержали молодого человека, проживающего по этому же адресу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

 В ходе опроса задержанный сознался в совершении противоправного деяния  и пояснил полицейским, что когда тетя ушла на работу, а их пожилой родственник заснул, он решил посмотреть, что хранится  в сейфе.  Так как металлический ящик был закрыт, нашел во дворе гвоздодер, вскрыл замок и, обнаружив  внутри ювелирные изделия, похитил их для дальнейшей реализации.  В Новокуйбышевске злоумышленник сдал ювелирные украшения в  ломбард, вырученные деньги потратил с друзьями на алкоголь и собственные нужды.

В настоящее время в отношении  ранее не судимого задержанного   возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».  Сотрудники полиции продолжают мероприятия по розыску похищенного и установлению всех обстоятельств произошедшего.

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