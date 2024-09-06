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В Петербурге задержали мошенников, завладевших семью квартирами

6 сентября 2024 10:48
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В Петербурге задержали мошенников, завладевших семью квартирами

Правоохранители Санкт-Петербурга задержали группу подозреваемых в мошенничестве, которые с 2014 по 2023 годы обманом завладели семью квартирами в Кронштадте, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, аферисты искали неблагополучных граждан, втирались к ним в доверие и предлагали улучшить жилищные условия или помочь в погашении задолженностей по коммунальным платежам. Однако в результате злоумышленники продавали недвижимость своих жертв и переселяли последних в более дешевое жилье, непригодное для проживания. При этом никакой материальной компенсации потерпевшие не получали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Двое задержанных в настоящее время заключены под стражу, с пятерых взята подписка о невыезде. Полиция провела обыски, в ходе которых были изъяты деньги, техника, банковские карты и другие предметы, доказывающие совершение преступлений. В настоящее время правоохранители устанавливают личности всех участников преступной схемы, пишет Смотрим.

Теги: Мошенники

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