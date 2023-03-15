В Новокуйбышевске женщина доверилась приятельнице и лишилась телефона

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В ноябре прошлого года в полицию обратилась местная жительница 1987 года рождения, которая сообщила о хищении принадлежащего ей сотового телефона. Сумму причиненного ущерба заявительница оценила свыше 19 000 рублей.

В ходе опроса потерпевшая пояснила, что накануне происшествия она заходила в магазин, где встретила знакомую, которая под предлогом осуществления телефонного звонка, попросила у нее сотовый телефон. Доверчивая женщина передала смартфон приятельнице, которая воспользовавшись тем, что потерпевшая отвлеклась, расплачиваясь за покупки, скрылась из магазина. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую по месту жительства и доставили в одел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе ранее судимая за имущественные преступления местная жительница в содеянном призналась и пояснила, что похищенный телефон продала случайному знакомому за 5000 рублей, а вырученные деньги потратила на личные нужды.