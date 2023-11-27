В Новокуйбышевске задержали разбойника с ножом

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Ущерб, причиненный злоумышленником, потерпевший оценил в 228 300 рублей.

Летом текущего года в городской отдел полиции обратился 38-летний житель Новокуйбышевска, который пояснил, что несколько минут назад злоумышленник, угрожая ножом, открыто похитил у него золотые изделия и сотовый телефон.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы нападавшего, направление, в котором он скрылся, описание похищенного, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Полицейские со слов заявителя восстановили последовательность событий: мужчина распивал в кафе спиртные напитки в компании малознакомых людей. На улице во время перекура один из них нанес ему несколько ударов по голове, угрожая ножом, сорвал золотые цепочку и браслет, забрал выпавший на землю телефон и скрылся в ближайших дворах. Сумму причиненного ущерба потерпевший оценил в 228 300 рублей.

При осмотре места происшествия с поверхностей, которых касался злоумышленник, сотрудники полиции изъяли следы пальцев рук, которые направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Эксперты установили, что представленные следы совпадают с данными, имеющимися в базе МВД России, и принадлежат ранее судимому за имущественные преступления местному жителю 1988 года рождения.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», в службы и подразделения органа внутренних дел направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные получили информацию, что злоумышленник одно время скрывался в дачном массиве возле города Жигулевск - снял там дачный домик и проживал в нем. Между ним и сторожем садово-дачного товарищества возник конфликт, в ходе которого разбойник жестоко избил пожилого человека. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по ходатайству органа следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Сотрудники уголовного розыска доставили злоумышленника в Новокуйбышевский отдел полиции для разбирательства по разбою. При опросе мужчина признался в совершении и этого противоправного деяния и пояснил, что похищенные золотые изделия сдал в ломбард, денежные средства потратил на собственные нужды, куда дел телефон потерпевшего не помнит. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску фигуранту предъявлено обвинение в совершении разбоя. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении мужчины направлено в городской суд для рассмотрения по существу.