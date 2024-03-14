В Новокуйбышевске помощница по хозяйству обокрала бабушку

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Из материалов уголовного дела следует, что в 2020 году жительница Новокуйбышевска познакомилась с женщиной, которую попросила помогать по хозяйству. Новая знакомая, мать двух малолетних детей, согласилась и бескорыстно выполняла мелкие поручения: покупала продукты и лекарства - для этого пенсионерка передавала ей свою банковскую карту и сообщила пин-код, однако женщина никогда не просила помощницу снимать денежные средства с банковского счета.

В сентябре прошлого года дочь пенсионерки попросила у матери денег в долг и при снятии денежных средств обнаружила отсутствие 5000 рублей. Пожилая женщина по просьбе дочери получила выписку в банке и обратилась за помощью в полицию, где следователями полиции ОМВД России по г. Новокуйбышевску по признакам преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст.158 УК РФ было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные опросили заявителя, направили ряд запросов в организации и установили место, где снимали денежные средства с карты. Полицейские опросили работников учреждения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных на доме потерпевшей и банкомате.

При изучении полученной информации сотрудники органов внутренних дел установили, что к хищению денежных средств причастна женщина, помогавшая по хозяйству потерпевшей. Кроме того, полицейским поступила информация, что в отношении злоумышленницы в Самаре за присвоение и растрату также возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции установили места возможного нахождения и задержали местную жительницу. Допрошенная в качестве подозреваемой женщина призналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что похищенные денежные средства потратила на собственные нужды, а банковскую карту вернула потерпевшей.

Благодаря профессиональным действиям следователя и сотрудников уголовного розыска районного ОВД потерпевшей во время расследования причинённый ущерб возмещён в полном объёме.

При рассмотрении уголовного дела в суде женщина признана виновной, и по совокупности преступлений, путём частичного сложения, окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 115 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.