В Новокуйбышевске осужден местный житель, похитивший имущество любимой женщины

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Летом 2020 года у жительницы города 1983 года рождения из квартиры пропали 15 ювелирных изделий и другое имущество, а также денежные средства с банковской карты. Общий ущерб составил свыше 105 тысяч рублей. Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1986 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления.

Следователи установили, что мужчина, проживая с потерпевшей, в течение четырех месяцев совершал тайные хищения. Ювелирные изделия реализовывал в ломбарде или продавал случайным знакомым. Денежные средства тратил на собственные нужды. Потерпевшая доверяла мужчине пользоваться своим автомобилем, а он из него похитил видеорегистратор и компрессор, которые сдал в комиссионный магазин. Также «Ромэо» воспользовался телефоном подруги для перевода ее денежных средств через онлайн-банк на банковскую карту знакомому в счет своего долга. Обнаружив пропажу денег женщина обратилась за помощью в полицию.



При рассмотрении уголовного дела в суде мужчина признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, и в совокупности ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы (условно) с испытательным сроком 2,5 года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление. Приговор вступил в законную силу, сообщает облМВД.