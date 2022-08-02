В Новокуйбышевске мигрант с героином попытался оказать сопротивление полиции

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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в вечернее время суток в ходе патрулирования улиц на остановке общественного транспорта обратили внимание на молодого человека, который при виде полицейских заметно занервничал.

На законные требования предъявить документы молодой человек ответил отказом и попытался скрыться. При задержании мужчина оказал сопротивление.

В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В дальнейшем городской суд приговорил мужчину к административному аресту сроком двое суток.

Успокоившись, молодой человек предоставил документы. Сотрудники патрульно-постовой службы заметили, что за его паспорт зацепился кусочек изоленты. Полицейские решили проверить гражданина на наличие запрещенных веществ. При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники ППСП обнаружили у него в рюкзаке пять свертков из изоленты черного цвета. Находку изъяли и направили на исследование. Экспертиза, проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области показала, что изъятое является наркотическим средством - героин, массой 8,25 грамма, что является крупным размером.

Полицейские доставили молодого человека в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. По данным сотрудников полиции, задержанный 2003 года рождения нигде не работает, ранее не судим и является жителем ближнего зарубежья.

В ходе дальнейшего опроса следователи установили, что молодой человек находится на территории Российской Федерации с января этого года, наркотическое вещество приобрел через сеть Интернет с целью дальнейшего распространения, посчитал, что это – легкий и безопасный заработок.

В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело.