В Нижнем Тагиле женщина замаскировала домашнюю кошку под грудного ребенка, чтобы спрятать наркотики

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Женщина в Нижнем Тагиле нарядила в детскую одежду домашнюю кошку, замаскировав ее под грудного ребенка, чтобы прятать наркотики, пишут "Известия". Об этом 13 апреля рассказали в МВД Медиа.

Женщина по указанию анонимного работодателя делала вид, что отправилась на прогулку якобы с «дочерью», хотя на самом деле должна была дойти до тайника с крупной партией наркотического вещества. После этого она должна была расфасовать наркотик на более мелкие партии и сделать закладки.

«Предполагаемая закладчица задержана с поличным возле дачного поселка на окраине города. В утепленной одежде для новорожденных, которую фигурантка несла в руках, оказалась домашняя кошка. Из комбинезона-конверта полицейские также извлекли пять свертков с белым порошком», — указано на сайте МВД Медиа.

Кроме того, оперативники нашли 12 закладок, которые задержанная успела сделать в течение дня.

Задержанной оказалась жительница Красноярского края, приехавшая в Нижний Тагил. Женщина подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере (ст. 228.1 УК РФ). Также возбуждено дело по ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению»).

Фото: МВД Медиа