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В Нефтегорском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве знакомого

23 августа 2022 15:26
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В лесополосе около села Бариновка был обнаружен автомобиль, с находящимся на заднем сиденье телом мужчины.

Богатовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве.

 21 августа в лесополосе около села Бариновка был обнаружен автомобиль, с находящимся на заднем сиденье телом мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ранений головы. На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления.

Было установлено лицо, причастное к совершению преступления, им оказался знакомый погибшего.

"В ходе допроса подозреваемый пояснил, что вечером 17 августа на территории домовладения последнего между ним и погибшим произошел конфликт, в ходе которого он нанес оппоненту несколько ударов молотком, находящимся в гараже. Далее подозреваемый поместил тело в автомобиль погибшего и вывез в район лесополосы, скрыв ветками", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

 

Фото:   СУ СКР СО

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