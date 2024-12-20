В Нефтегорском районе женщина убила сожителя

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Шесть лет в исправительной колонии проведёт женщина, ответившая двумя ударами ножа на избиение.



В апреле текущего года в МО МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение от медиков о поступившем вызове «ножевое ранение в квартире».

Оперативный дежурный незамедлительно направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Полицейские осмотрели квартиру, опросили проживающую там женщину и ее соседей, изъяли нож, фото фрагмент следа обуви, смывы, следы пальцев рук, фрагмент ткани со следами бурого цвета похожего на кровь.

Ранее не судимая собственница квартиры признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что сожительствует с потерпевшим с 2021 года, регулярно распивала с ним спиртные напитки.

В день происшествия, со слов задержанной, в ходе распития между ними возник словесный конфликт: сожитель приревновал ее к своему сыну. При этом, не сдержав эмоций, мужчина ударил ее по голове, после чего она достала из кухонного шкафа нож и нанесла ему удары в живот и левое плечо. Испугавшись содеянного , выбежала из дома на улицу и попросила встретившуюся по пути старшую по дому вызвать скорую помощь.

Полицейские доставили задержанную в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Через несколько часов поступило сообщение из больницы о смерти раненного мужчины.

Согласно заключению эксперта, повреждения явились опасными для жизни, причинили тяжкий вред здоровью мужчины, его смерть находится в прямой причинно-следственной связи с этими повреждениями.

Женщине, с учётом всех обстоятельств по делу, за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.