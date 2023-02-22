В Нефтегорском районе именинница ранила пастуха ножом в живот

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Как пояснила полицейским 46-летняя задержанная, мотивом преступления стал отказ потерпевшего поздравить ее с днем рождения.

В дежурную часть отдела полиции по Алексеевскому району МО МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации с территории одного из фермерских хозяйств в Самарской области пастуха 1980 года рождения с проникающим колото-резаным ранением живота.

Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские изъяли медицинские документы и опросили пострадавшего, который пояснил, что между ним и его сожительницей во время распития спиртных напитков произошел конфликт. Во время скандала женщина схватила нож и нанесла потерпевшему удар в живот. Нож со следами бурого цвета, похожими на кровь, полицейские изъяли в медицинском учреждении.

Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемую по месту проживания. В момент появления полицейских женщина собирала свои вещи, намериваясь, с ее слов, уехать «далеко и надолго». При общении с сотрудниками полиции женщина свою вину отрицать не стала, раскаялась и выразила готовность сотрудничать со следствием.

Как пояснила сотрудникам полиции 46-летняя задержанная, ранее судимая за убийство приятеля, во время застолья по поводу ее дня рождения между сожителями возник конфликт, и, испытывая сильную обиду, она взяла нож и нанесла мужчине удар в область живота.

Возбуждено уголовное дело.