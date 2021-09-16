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В Нефтегорске мужчина обокрал пять магазинов за раз

16 сентября 2021 11:49
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В Нефтегорске мужчина обокрал пять магазинов за раз

В ночное время 16 августа текущего года в дежурную часть МО МВД России «Нефтегорский» поступили заявления от владельцев пяти магазинов, расположенных на первом этаже многоквартирного дома, о краже денежных средств и попытках аналогичных преступлений. 

При анализе полученных данных оперативники предположили, что преступник мог передвигаться в качестве пассажира на ВАЗ-2110 серебристого цвета. Вскоре владелец транспортного средства был установлен. Им оказался житель города Самары, который на время рабочей командировки передал свой автомобиль в пользование знакомой.

Сотрудники полиции опросили женщину, которая управляла транспортным средством. Жительница Самары подтвердила, что 16 августа в указанное время вместе с двумя своими знакомыми действительно находилась в Нефтегорске, но о совершении противоправных деяний ничего не знает. Она назвала оперативникам имена своих друзей и адреса их проживания.

В ходе дальнейшего детального  расследования, сопоставления всех имеющихся данных и фактов сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в совершении серии краж в Нефтегорске.

Доставленный в отдел полиции ранее не судимый житель Самары 1999 года рождения пояснил, что когда знакомые предложили ему вечером покататься на машине, он решил  совершить хищение денег из какого-либо магазина.  Молодой человек оделся во все темное, взял с собой из дома отвертку и перчатки черного цвета. Знакомых он попросил отвезти его в Нефтегорск, якобы к товарищу, с которым нужно срочно встретиться.

На одной из центральных улиц Нефтегорска, где располагается много магазинов на первых этажах многоквартирных домов, злоумышленник попросил оставить его и вернуться за ним чуть позже. Убедившись, что его никто не видит, надел перчатки, подошел к одному из магазинов, отверткой вскрыл рольставни и проник внутрь. Из кассы достал все имеющие там деньги. Предполагая, что в магазинах могут быть камеры видеонаблюдения, злоумышленник предварительно натянул майку на лицо, на голову надел капюшон, передвигался, специально прихрамывая на правую ногу, чтобы в дальнейшем усложнить розыск преступника сотрудникам полиции. Таким образом, житель Самары вскрыл пять торговых точек, в трех из которых ему удалось обнаружить и похитить денежные средства. Деньги молодой человек потратил на собственные нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Фото: скрин видео

Теги: кража

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