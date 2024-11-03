В надежде получать деньги от рекламы отелей менеджер в Самаре отдала мошенникам 1 млн рублей

180

Будьте бдительны! Остерегайтесь предложений неизвестных о лёгких заработках.

В г. Самаре менеджеру общества с ограниченной ответственностью 1965 г.р., которая искала подработку, в одном из мессенджеров поступило заманчивое предложение. Неизвестный предложил женщине зарабатывать на рекламе отелей дальнего и ближнего зарубежья на различных интернет-платформах. Для пробы она написала несколько статей и отослала «работодателю», который написал восторженный отзыв на ее сочинение и сразу сообщил, что ему нужны реквизиты ее банковской карты для перечисления гонораров. Соискательница дополнительно работы была приятно удивлена такой оперативностью и сделала все как требовал аферист. В результате с ее банковской карты было списано более 1 миллиона рублей. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.