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В МВД определили две схемы доступа мошенников к "Госуслугам" россиян

9 января 2025 09:37
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В МВД определили две схемы доступа мошенников к "Госуслугам" россиян

МВД России установило две схемы, по которым мошенники получают доступ к "Госуслугам" россиян для хищения денежных средств, одна из них связана со звонками под видом операторов связи, другая - с номером телефона, к которому изначально был привязан аккаунт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, отвечая на запрос агентства.

По данным МВД, преступники звонят своей жертве от имени оператора связи и под предлогом продления договора на обслуживание абонентского номера просят сообщить код из СМС.

"На самом деле это код, необходимый для доступа к личному кабинету портала госуслуг. Получив код, злоумышленник входит в личный кабинет "Госуслуг" и меняет пароль, в поле подсказки к контрольному слову пишет: "Ваш аккаунт заблокирован, позвоните по указанному номеру". В данной фразе указанный номер телефона будет являться номером мошенников, позвонив по которому, будет использована схема с переводом денежных средств на "безопасный счет", - пояснили в МВД.

Мошенники начинают убеждать, что через личный кабинет "Госуслуг" кто-то пытается взять кредиты и похитить денежные средства, поэтому деньги нужно срочно спасать и перевести их на "безопасный счет".

Еще одной распространенной схемой является хищение денежных средств путем перевыпуска абонентского номера. "Согласно схеме, устанавливается привязанный к учетной записи ЕСИА абонентский номер, которым перестал пользоваться владелец и который выставлен оператором связи на повторную реализацию. Такой абонентский номер регистрируется на нового владельца. Далее на сайте портала госуслуг осуществляется восстановление пароля к учетной записи путем ввода одноразового кода, поступающего на абонентский номер", - рассказали в МВД.

При такой схеме законный владелец учетной записи может не подозревать о факте неправомерного доступа к его учетной записи, так как при смене пароля не блокируется доступ из приложения "Госуслуги", в котором законный владелец был авторизован ранее, пояснили в МВД. Затем, используя доступ к учетной записи ЕСИА, мошенники направляют заявки на получение онлайн-микрозаймов в микрофинансовые организации и кредитов в банки, для этого осуществляют обращение в бюро кредитных историй, получают справки 2-НДФЛ и регистрируют дополнительные абонентские номера, подписывая договора специально сгенерированной в мобильном приложении "Госключ" усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Теги: Мошенники

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