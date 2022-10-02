В квартире жителя Самары обнаружено свыше 2,3 кг наркотических средств

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В Самарской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел при проверке информации о причастности местного жителя к незаконному обороту запрещенных веществ задержали ранее не судимого 31-летнего безработного возле подъезда одного из домов на улице Ташкентской областного центра.

В ходе обследования в присутствии понятых квартиры задержанного, сотрудники полиции обнаружили и изъяли пять пакетов и пластиковый контейнер с веществом растительного происхождения зеленого цвета, свертки из фольги и пять кустов растений.

Проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области экспертиза показала, что изъятые сотрудниками полиции вещества являются наркотическими средствами: гашиш, марихуана и конопля, общей массой свыше 2,3 кг, что законодатель относит к крупному размеру.

По данным сотрудников полиции, житель Самары выращивал наркосодержащие растения с целью дальнейшей реализации на территории города.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ УМВД России по г. Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). По ходатайству органов следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.