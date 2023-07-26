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В Красноармейском районе с бывшего хлебозавода украли металл и провода

26 июля 2023 11:39
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В Красноармейском районе с бывшего хлебозавода украли металл и провода

Вырученные денежные средства от сдачи похищенного в пункт приема металла злоумышленники поделили поровну.

В дежурную часть ОМВД России по Красноармейскому району поступило сообщение от хозяина бывшего предприятия по изготовлению хлебобулочной продукции, который сообщил, что из одного из зданий организации похищено несколько электродвигателей оборудования производственной линии и часть электрической проводки. Ущерб, с учетом износа, заявитель оценил в более 58 000 рублей.

По адресу, указанному потерпевшим, выехала оперативно-следственная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя и установили возможных очевидцев. Как пояснил потерпевший, на данное предприятие приезжает редко. В день обращения к сотрудникам полиции собственник обнаружил, что замок, запирающий ворота сломан, а несколько аппаратов, замешивающих тесто, разобраны.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные проверили лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за аналогичные преступления и ближайшие пункты приема металлического лома, установили подозреваемых и их местонахождение. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимых за кражи местных жителей 1990 и 1982 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчины вину в содеянном признали и пояснили полицейским, что, находясь в алкогольном опьянении и будучи уверенными, что завод не функционирует, решили совершить кражу металла. Со слов приятелей, они проникли на территорию предприятия через забор, сняли замок с ворот и разобрав тестомес, электропечь и расстойник забрали электродвигатели. Проходя мимо щитовой, подельники решили снять и несколько метров медного провода. Похищенное привезли в дом одного из мужчин. После чего сдали ближайший пункт приема металла. Полученные денежные средства от удачной сделки решили разделить поровну.

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