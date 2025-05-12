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В Кошкинском районе пьяный избил сожительницу

12 мая 2025 10:54
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В Кошкинском районе пьяный избил сожительницу

В сентябре текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кошкинскому району поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что сожитель нанес ей побои.

  Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции убедились, что жизни местной жительницы ничего не угрожает, медицинская помощь не требуется. Женщина рассказала полицейским, что сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время словесного конфликта ударил ее ногой в область поясницы, от чего пострадавшая потеряла равновесие и упала, а затем нанес еще несколько ударов в область плеч и головы. Полицейские обнаружили злоумышленника на месте происшествия, который после распития спиртных напитков находился дома в соседней комнате. Оперативники задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

 В ходе допроса злоумышленник отказался от дачи показаний, но полностью признал свою вину в содеянном. За медицинской помощью потерпевшая обратилась на следующий день. Согласно заключению медицинской экспертизы вред здоровью не причинен.

Уголовное дело, возбужденное Отделом дознания отдела полиции по Кошкинскому району в отношении  42-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст 116 УК РФ, вместе с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Кошкинский районный суд  признал достаточными доказательства, собранными полицейскими, и назначил фигуранту наказание в виде 160 часов обязательных работ.  Приговор вступил в законную силу.

 

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