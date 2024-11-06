В Клявлинском районе мужчина выпил и украл бензопилу

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В октябре текущего года в дежурную часть отдела полиции МО МВД России «Клявлинский» поступило заявление от жителя одного из районов 1961 года рождения о хищении из дома бензопилы. Причиненный ущерб заявитель оценил в размере 5000 рублей.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Произвели осмотр, изъяли предполагаемое орудие преступления и опросили заявителя и соседей.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили места возможного нахождения предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее судимый местный житель 1983 года рождения.

В ходе опроса подозреваемый не стал отрицать своей вины и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в вечернее время, при помощи стоявшего во дворе профильной трубы, сбил замок с гаража и похитил бензопилу.

Похищенное изъято и возвращено владельцу.

В настоящее время следственным отделением Межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Расследование продолжается.