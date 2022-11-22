В Кинельском районе водителя, который сбил пенсионерок (одну насмерть), нашли спустя час

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Вчера, 21 ноября текущего года в селе Малая Малышевка Кинельского района около 18:00 час. произошло дорожно-транспортное происшествие. На улице Чапаевской водитель автомобиля совершил наезд на двух женщин-пешеходов, которые шли по правому краю проезжей части, и скрылся с места аварии, не оказав пострадавшим первую помощь.

Местные жители, заметившие свет фар и быстро уезжающий автомобиль, вызвали для пострадавших бригаду скорой медицинской помощи и сообщили о произошедшем главе сельского поселения, который незамедлительно передал информацию о ДТП в дежурную часть МО МВД России «Кинельский». Медицинские работники прибыв на место аварии констатировали смерть одной из пострадавших – женщины 1949 года рождения, пострадавшую 1952 года рождения госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы осмотрели место ДТП, опросили возможных очевидцев произошедшего – никто не смог назвать точную марку и цвет скрывшегося автомобиля.

Дорожные полицейские вместе с главой сельского поселения выехали на патрулирование села и прилегающей территории. Спустя некоторое время на выезде из села сотрудники полиции заметили припаркованный автомобиль «Chevrolet Niva», с повреждениями фары и переднего бампера. На водительском сидении находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Полицейские задержали предполагаемого виновника дорожного инцидента и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку. От прохождения медицинского освидетельствования местный житель 1962 года рождения отказался. Мужчина, который по внешним признакам находился в сильном алкогольном опьянении, в ходе опроса не смог пояснить полицейским, что произошло и почему он покинул место аварии.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.