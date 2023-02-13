В Казахстане девятиклассник ранил трех учеников ножом и топором

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Ученик девятого класса одной из школ Петропавловска (административный центр Северо-Казахстанской области) в понедельник ранил принесенными в учебное заведение топором и ножом трех учеников, он задержан, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Тринадцатого февраля 2023 года в 7.50 часов (4.30 мск - ред.) ученик 9 класса средней школы Петропавловска пришел на занятие, принес в сумке топор и нож. Ранил троих детей", - сообщила пресс-служба в социальных сетях.

В свою очередь пресс-служба областной прокуратуры подтвердила факт инцидента. "Учащийся 9 класса нанес телесные повреждения трем учащимся указанной школы. В настоящее время все потерпевшие доставлены в детскую областную больницу, находятся в сознании", - говорится в сообщении ведомства.

Несовершеннолетний задержан сотрудниками полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". По предварительным данным, совершивший нападение несовершеннолетний состоит на психиатрическом учете, пишет РИА Новости.

"Действиям несовершеннолетнего и администрации школы будет дана правовая оценка в рамках досудебного расследования. Остальные обстоятельства устанавливаются", - отмечается в пресс-релизе.