В Камышлинском районе сосед дождался, пока хозяин дома уйдет и обокрал его

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В середине ноября текущего года в дежурную часть МО МВД России «Клявлинский» с заявлением о пропаже денежных средств обратился местный житель Камышлинского района, который сообщил, что из его дома пропали денежные средства на сумму 15 000 рублей.

Для установления всех обстоятельств произошедшего по месту жительства заявителя выехала следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия следов взлома на входной двери или окнах эксперт-криминалист не обнаружил.

Сотрудники полиции опросили заявителя и возможных очевидцев происшествия и установили личность предполагаемого злоумышленника - 38-летнего соседа потерпевшего.

Мужчину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса задержанный свою вину признал в полном объеме и пояснил, что, являясь соседом потерпевшего, бывал у него в гостях и знал о наличии и местоположении денежных средств, дождавшись, когда хозяина не будет дома, зашел в незапертый дом и забрал часть наличных себе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Денежные средства подозреваемый вернул в полном объеме.