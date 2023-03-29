В Исаклинском районе вынесен приговор молодым людям, до смерти избившим женщину

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Судом установлено, молодые люди, будучи в состоянии алкогольного опьянения в доме у местной жительницы, нанесли ей множество ударов по голове и другим частям тела. Поводом нападению на женщину послужила личная неприязнь, вызванная ее близкими отношениями с отчимом одного из молодых людей.

От полученных травм потерпевшая впоследствии скончалась в больнице.

В суде 19-летний подсудимый виновным себя не признал. При этом он совершил преступление в период отбывания условного наказания за совершение аналогичного деяния и применение насилия к представителю власти. Второй подсудимый признал вину полностью, в содеянном раскаялся, принес извинения представителю потерпевшего.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимых виновными и назначил наказание, принимая во внимание их личность, смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, роль в совершенном преступлении, в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев и 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.