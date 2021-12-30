В гаражном массиве Новокуйбышевска обнаружен тайник с оружием и боеприпасами

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УФСБ России по Самарской области реализован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на пресечение противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

В результате проверки оперативной информации обнаружен тайник в гаражном массиве Новокуйбышевска.

Из незаконного оборота изъяты оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ отделом МВД России по Новокуйбышевску по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Самарской области