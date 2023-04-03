В Борском районе отец жестоко обращался с тремя своими детьми

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В марте текущего года сотрудникам МО МВД России «Борский» поступило сообщение о том, что местный житель 1982 года рождения ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности по воспитанию и содержанию своих невосершеннолетних детей.

Для проверки полученной информации по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и инспектор по делам несовершеннолетних.

Полицейские установили, что с мужчиной проживают трое несовершеннолетних детей: мальчик 2007 года рождения, девочка 2008 года рождения и девочка 2012 года рождения, а также супруга, которая не является матерью детей.

В ходе проверки сотрудники полиции собрали характеризующий материал по месту обучения детей и установили, что отец не принимает в достаточном объеме участия в духовном и нравственном развитии детей, а также жестоко обращался с ними посредством причинения физической боли и психического насилия.

Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, опросили соседей, родственников и приняли меры к пресечению факта жестокого обращения с несовершеннолетними. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».