В Безенчукском районе хозяин ударил 19-летнего гостя молотком по голове

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В начале ноября текущего месяца в вечернее время в дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации с травмой головы 19-летнего жителя одного из сел Безенчукского района.

Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские записали показания пострадавшего, изъяли медицинские документы, установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели предполагаемое место происшествия. Со слов местных жителей сотрудники органа внутренних дел восстановили последовательность событий: ранее судимый за угрозу убийством и имущественные преступления сельский житель у знакомых распивал спиртные напитки. После того, как застолье закончилось, вернулся домой. Через некоторое время к нему пришел один из товарищей и потребовал продолжить «праздник». Хозяин отказался впустить гостя и в ходе ссоры ударил несколько раз по голове слесарным молотком, который хранился в коридоре.

Как пояснил полицейским 40-летний задержанный по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений мужчина, он испугался, что ранее занимавшийся боксом и судимый за угон и преступление против половой неприкосновенности приятель зайдет в дом, где находилась его сожительница.

Согласно заключению эксперта, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Следственным отделом О МВД России по Безенчукскому району по признакам преступления, предусмотренного п.з ч.2 ст.111 УК РФ в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предполагаемое орудие преступления обнаружено и изъято полицейскими в доме задержанного.