В Безенчуке мошенники обманули пенсионерку якобы приглашением на съемки

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В отдел полиции обратилась 68-летняя жительница Безенчука, работающая санитаркой. Она рассказала, что накануне ей поступил звонок, якобы от сотрудников известного телешоу. В ходе разговора женщине сказали, что она приглашена на съемки, которые будут проходить в другом городе, однако участие платное и времени на раздумье нет. Доверчивая пенсионерка перевела на указанный злоумышленником счет 70 000 рублей и ждала приглашение, которое ей должны были прислать в мессенджер. Однако этого не произошло. Женщина поняла, что ее обманули мошенники и незамедлительно обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.