В Алексеевском районе вора задержали в двух куртках и с тепловой пушкой в руках

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В январе текущего года, находясь на маршруте патрулирования в селе Патровка, участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Вадим Ущаповский, обходя административный участок, заметил подозрительного гражданина. На мужчине было надето сразу две куртки, а в руках он нес тепловую пушку. Участковый уполномоченный узнал в прохожем ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности жителя поселка Авангард.

От мужчины исходил резкий запах алкоголя, а при виде сотрудника полиции он заметно занервничал. На вопросы старшего лейтенанта полиции, откуда тепловая пушка и куда следует гражданин, тот не смог дать вразумительного ответа. Для выяснения всех обстоятельств полицейский доставил мужчину в отдел полиции.

В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что накануне мужчина отправился в гости к своей знакомой в село Патровка. Во время застолья между знакомыми произошел конфликт, и женщина выгнала гостя. Денег на проезд у мужчины не оказалось, и он решил похитить и продать имущество из соседнего дома, который хозяева используют как дачу и приезжают только летом.

Разбив окно, мужчина забрался в дом, похитил две тепловые пушки, демисезонную куртку, ТВ-приставку. Злоумышленник прихватил и другие личные вещи, но физически не смог их унести и оставил недалеко от дома. Потерпевшие оценили причиненный ущерб на сумму 25 тысяч рублей.

В отношении безработного ранее судимого местного жителя 1985 года рождения следственным отделом МО МВД России «Нефтегорский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное изъято и возвращено законным владельцам.