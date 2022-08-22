Ульяновец попался на взятке в Сызрани

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Молодой человек из Ульяновска хотел купить водительские права в Сызрани. Он нашел посредника и рассчитывал на то, что за взятку в 50 тысяч рублей ему засчитают экзамен по теории, практике и выдадут заветное удостоверение. Сначала все шло по плану, и он получил права. Позже его и посредника задержали правоохранители, сообщает КТВ-Луч.

Молодому человеку, который купил права, суд назначил штраф в сто тысяч рублей. Он не согласился с этим и подал апелляцию. Он обосновал свое несогласие с приговором тем, что передавал деньги не должностному лицу, а посреднику. Молодой человек считал, что у суда первой инстанции есть все основания прекратить уголовное дело. Однако суд в Ульяновской области не удовлетворил эту апелляцию. Водительское удостоверение аннулировали, а молодой человек все же должен заплатить штраф. Об этом сообщает «УлПравда».



