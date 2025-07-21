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Убийцу задержали в Самаре

21 июля 2025 13:23
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Убийцу задержали в Самаре

Рано утром в дежурную часть отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение о преступлении, совершенном в одной из квартир на проспекте Кирова.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Прибыв по указанному адресу, они обнаружили в квартире тело мужчины с признаками насильственной смерти. В помещении также находился владелец жилья — ранее судимый за разбойное нападение безработный мужчина 1984 года рождения.

В ходе работы по установлению личности погибшего, полицейские провели поквартирный обход и выяснили: житель Самары 1978 года рождения проживал на той же улице и нигде официально не работал.

Изучив полученную информацию полицейские предположили, что между приятелями произошла ссора во время совместного распития спиртных напитков.

Со слов хозяина квартиры, он нанес ножевое ранение своему гостю. После чего сообщил о случившемся в экстренные службы и не стал скрываться с места происшествия. Предполагаемое орудие преступления полицейские обнаружили в квартире.

Подозреваемого сотрудники полиции доставили в Следственное управление СК России по Самарской области для проведения следственных действий.

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