У тольяттинца в магазине украли телефон

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В январе текущего года работник одного из сетевых магазинов обратился в дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который 22 января 2023 года в дневное время в продуктовом магазине, расположенном на улице Победы в Тольятти, похитил его сотовый телефон. Ущерб составил 3 000 р.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения. Ориентировку с описанием примет злоумышленника довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», отделом дознания отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 35-37 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см., волосы короткие темного цвета.

Был одет: куртка черного цвета с меховым капюшоном фирмы, спортивные штаны темного цвета, кроссовки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 93-49-87 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

Владимир Караваев, инспектор по ОП.