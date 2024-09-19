У тольяттинца нашли 20 свертков с марихуаной

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Полицейским в Тольятти поступила оперативная информация о том, что местный житель, может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. С целью проверки сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины и в присутствии понятых, провели осмотр квартиры, в ходе которого изъяты 20 свертков с веществом растительного происхождения светло-зеленого цвета и электронные весы.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел УМВД России по г. Тольятти, по результатам которого установлено, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой порядка 13 грамм, что является значительным размером.

Как установили полицейские, ранее не судимый злоумышленник 1992 г.р., работающий электромонтером одного из предприятий города, приобрел наркотики через сеть Интернет, для личного употребления.

Отделом дознания ОП по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении фигуранта возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.