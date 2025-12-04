У тольяттинца наркотики обнаружили в холодильнике среди продуктов

В полицию Тольятти поступила оперативная информация о том, что местный житель 1978 года рождения причастен к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки поступивших сведений в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали мужчину возле многоквартирного дома в Центральном районе города. После чего по месту его жительства в присутствии понятых провели осмотр, обнаружили в холодильнике среди продуктов и изъяли сверток с веществом растительного происхождения.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти, где экспертами установлено, что в свертке находилось наркотическое вещество – каннабис (марихуана), общей массой свыше 80 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе опроса ранее судимый за имущественное преступление местный житель пояснил сотрудникам полиции, что приобрел наркотик через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем тайников – закладок на территории города. Однако, не успел этого сделать, так как его оперативно задержали полицейские.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере).

Полицейские продолжают мероприятия по установлению возможных фактов противоправной деятельности злоумышленника, а также канала поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.