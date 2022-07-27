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ЦБ: во втором квартале чаще всего подделывали купюры в 5 тыс. руб.

27 июля 2022 13:06
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ЦБ: во втором квартале чаще всего подделывали купюры в 5 тыс. руб.

В мае-июне в России было выявлено 6 тыс. 387 поддельных денежных знаков. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (8 тыс. 744), сообщил Центробанк (ЦБ).

Больше всего было выявлено поддельных банкнот номиналом 5 тыс. руб. (3 тыс. 908). Реже всего подделывали банкноты 50 руб. (9). Также обнаружили 45 поддельных монет номиналом 10 руб., 14 поддельных монет номиналом 5 руб. и одну монету в 1 руб. Также за упомянутый период выявили 556 иностранных поддельных банкнот.

РБК сообщало, что в 2020 году Сбербанк выступил инициатором введения уголовной ответственности за социальную инженерию и склейку купюр. Эту идею не поддержало МВД, объяснив, что перечисленные преступления могут регулироваться уже существующими статьями УК РФ.

На этой неделе ЦБ объявил, что до конца возобновит печать купюр номиналом 10 руб. образца 1997 года. Также обсуждается возможность выпуска в обращение пятирублевых банкнот, пишет Коммерсантъ.

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