Трое тольяттинцев занимались поставками наркотиков в регионы РФ

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В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность трех жителей г. Тольятти, причастных к межрегиональным поставкам синтетических наркотических средств в особо крупном размере.

Установлено, что указанные лица, действуя в составе организованной группы, с начала 2024 года создали на территории с. Климовка Шигонского района Самарской области нарколабораторию для производства синтетических наркотических средств в особо крупном размере с целью их сбыта в регионах Российской Федерации.

В августе 2024 года злоумышленники задержаны с поличным сотрудниками УФСБ,

из незаконного оборота изъято 15 кг наркотического средства мефедрон.

Следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.