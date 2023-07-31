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Тольяттинца осудили за шпионскую камеру

31 июля 2023 09:40
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Тольяттинца осудили за шпионскую камеру

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1991 г.р., причастного к незаконному обороту специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, свободный оборот которых в России запрещен.

Установлено, что данный гражданин посредством сети «Интернет» на сайте «Авито» разместил объявление о продаже закамуфлированной под часы камеры видеонаблюдения.

Мужчина задержан с поличным при попытке продать вышеуказанное техническое средство.

На основании переданных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности Центральным межрайонным следственным отделом г. Тольятти СУ СК России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ.

В ходе проведения судебного процесса мужчина свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.

Приговором Центрального районного суда г. Тольятти фигурант уголовного дела признан виновным в инкриминируемом ему преступлении с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

УФСБ России по Самарской области напоминает, что незаконное производство, приобретение или сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, является уголовно наказуемым деянием, максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 4 лет.

 

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