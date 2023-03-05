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Тольяттинца обокрал кавалер дочери

5 марта 2023 10:15
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Тольяттинца обокрал кавалер дочери

В полицию Тольятти обратился местный житель 1953 года рождения, который сообщил о пропаже банковской карты и списании с нее более 30 тысяч рублей.

Полицейские изучили выписку по расчетному счёту пострадавшего и установили, что денежные средства неизвестный снял в банкомате одного из торговых центров в Автозаводском районе города.

Сотрудники полиции опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости. Оперуполномоченные уголовного розыска показали скрин с видеозаписи потерпевшему, который уверенно опознал в злоумышленнике молодого человека своей дочери.

Сотрудники полиции установили круг общения и возможные места нахождения подозреваемого, задержали и доставили его отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. 

В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления признал вину в содеянном и пояснил, что приходил в гости к своей девушке, общался с ее отцом, видел, где находится банковская карта, и знал пин-код. Накануне вечером, когда хозяин квартиры уснул, решил воспользоваться этим и похитить банковскую карту. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя 1990 года рождения возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается. 

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