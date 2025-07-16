Я нашел ошибку
Главные новости:
Госдума одобрила повышение ряда пошлин для автовладельцев
Госдума одобрила повышение ряда пошлин для автовладельцев
В России изменятся правила поступления на госслужбу с 2026 года
В России изменятся правила поступления на госслужбу с 2026 года
Вода в Волге в Самарской области стала прохладней
Вода в Волге в Самарской области стала прохладней
Тольяттинца обманул мошенник, который представился сотрудником компании телефонной связи
Тольяттинца на 3 млн обманул мошенник, который представился сотрудником компании телефонной связи
Участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России х Вкусная Казань» помогает развивать экспорт региона
Участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России х Вкусная Казань» помогает развивать экспорт региона
Электроснабжение будет приостановлено в ряде домов поселка Толевый
Электроснабжение будет приостановлено в ряде домов поселка Толевый
Полицейские изъяли из квартиры 19-летней девушки в Чапаевске более 260 г криминальной «соли»
Полицейские изъяли из квартиры 19-летней девушки в Чапаевске более 260 г криминальной «соли»
В Самарской области создали карту бесплатных точек доступа к интернету
В Самарской области создали карту бесплатных точек доступа к интернету
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.96
-0.41
EUR 91.15
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинца на 3 млн обманул мошенник, который представился сотрудником компании телефонной связи

16 июля 2025 11:39
100
Тольяттинца обманул мошенник, который представился сотрудником компании телефонной связи

68-летнему жителю Тольятти позвонил мужчина, который представился сотрудником компании телефонной связи. Вежливый голос сообщил, что у тольяттинца закончился срок действия договора обслуживания и его нужно продлить, иначе абонент рискует остаться без связи. Далее мужчине поступил еще один звонок от неизвестного, который убедил его в том, что кто-то воспользовался его персональными данными и его сбережения могут быть похищены. В итоге тольяттинцу предложили перевести все имеющиеся у него денежные средства  на «безопасный счет». Мужчина поверил неизвестным и перевел более 3 000 000 рублей аферистам.

Спустя время тольяттинец понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в органы внутренних дел. Полицейские напоминают, что сотрудники компаний телефонной связи не звонят клиентам с информацией о необходимости продления договора услуг! Будьте бдительны и никогда не называйте незнакомцам свои персональные данные!

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мошенник убедил самарчанку, что с банковского счета пенсионерки пытаются снять деньги
15 июля 2025, 14:54
Мошенник убедил самарчанку, что с банковского счета пенсионерки пытаются снять деньги
Следуя инструкциям мошенника, женщина перевела все свои накопления. Криминал
343
Похвистневец взял для мошенников кредит на 1 млн рублей
13 июля 2025, 12:20
Похвистневец взял для мошенников кредит на 1 млн рублей
Мужчина рассказал, что несколько дней назад ему позвонил неизвестный с предложением прогрессивного заработка в виде инвестиций. Криминал
566
самарец перевел лжеброкеру 1,5 млн рублей
12 июля 2025, 10:49
Самарец перевел лжеброкеру 1,5 млн рублей
Мужчина не проверил легитимность «брокерской фирмы». Криминал
523
В центре внимания
16 июля местами в Самарской области ожидается гроза, ливень
16 июля 2025  09:16
16 июля местами в Самарской области ожидается гроза, ливень
126
Брендированный двухэтажный туристический автобус расскажет москвичам и гостям столицы о Самарской области
15 июля 2025  21:02
Брендированный двухэтажный туристический автобус расскажет москвичам и гостям столицы о Самарской области
754
Экс-глава самарского МЧС Олег Бойко не отрицает факт взяток
15 июля 2025  20:19
Экс-глава самарского МЧС Олег Бойко не отрицает факт взяток
319
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
15 июля 2025  18:30
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
462
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
15 июля 2025  18:12
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
464
Весь список