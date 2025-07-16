Тольяттинца на 3 млн обманул мошенник, который представился сотрудником компании телефонной связи

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68-летнему жителю Тольятти позвонил мужчина, который представился сотрудником компании телефонной связи. Вежливый голос сообщил, что у тольяттинца закончился срок действия договора обслуживания и его нужно продлить, иначе абонент рискует остаться без связи. Далее мужчине поступил еще один звонок от неизвестного, который убедил его в том, что кто-то воспользовался его персональными данными и его сбережения могут быть похищены. В итоге тольяттинцу предложили перевести все имеющиеся у него денежные средства на «безопасный счет». Мужчина поверил неизвестным и перевел более 3 000 000 рублей аферистам.

Спустя время тольяттинец понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в органы внутренних дел. Полицейские напоминают, что сотрудники компаний телефонной связи не звонят клиентам с информацией о необходимости продления договора услуг! Будьте бдительны и никогда не называйте незнакомцам свои персональные данные!