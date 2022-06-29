Тольяттинского пенсионера мошенники обманули под предлогом компенсации за БАД

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Накануне в дежурную часть полиции Тольятти обратился 85-летний пенсионер, который сообщил полицейским, что его обманули мошенники под предлогом компенсации за ранее купленные им биологически активные добавки.

В ходе проверки сообщения полицейские установили, что звонок от неизвестного мужчины поступил тольяттинцу еще в конце мая. Звонивший представился правоохранителем и пояснил, что ранее приобретенные пенсионером БАДы, являются поддельными, и по закону ему полагается денежная компенсация. Для оформления выплаты необходимо всего лишь оплатить налог и госпошлину.

После недолгих уговоров и приведенных в пример ряда выдуманных фактов, когда обманутые граждане, якобы действительно получали денежные выплаты, пенсионер перевел на указанный расчетный счет из личных сбережений 32 тысячи рублей. После этого неизвестный перестал выходить на связь, его телефон был выключен. Поняв, что его обманули, пенсионер обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление и задержание злоумышленников.

Полицейские напоминают гражданам, что компенсация за биологически активные добавки – одна из самых распространенных схем обмана. Чтобы не попасться на уловки мошенников, не совершайте действия, на которые вам указывает неизвестное лицо, позвонившее по телефону, не спешите называть данные своей банковской карты или переводить денежные средства на незнакомые счета. Кроме того, полицейские рекомендует гражданам регулярно проводить беседы со своими пожилыми родственниками и объяснять им, как действовать в подобных ситуациях.