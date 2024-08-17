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Тольяттинка по наводке мошенников взяла кредиты в разных банках более чем на 3 миллиона рублей

17 августа 2024 13:42
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Тольяттинка по наводке мошенников взяла кредиты в разных банках более чем на 3 миллиона рублей

В полицию обратилась жительница города Тольятти 1954 года рождения с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала полицейским, что ей поступило сообщение в мессенджер от неизвестного, с предложением дополнительного заработка путем электронных торгов. Желая получить «лёгкие деньги», и доверившись незнакомцу, потерпевшая взяла кредиты в разных банках более чем на 3 миллиона рублей и выполнила все поставленные условия мошенников, переведя деньги на указанный злоумышленниками счета. Спустя непродолжительное время, женщина предприняла попытку связаться со «бизнес-партнером», попытки не привели к успеху. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. 

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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