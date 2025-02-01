Я нашел ошибку
Главные новости:
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
В России начали учить на курьеров
В России начали учить на курьеров
Тольяттинка отдала мошеннику более одного миллиона семисот тысяч рублей
Тольяттинка отдала мошеннику более одного миллиона семисот тысяч рублей
Самарец на Ладе сбил молодого пешехода
Самарец на Ладе сбил молодого пешехода
Самарские малыши помогли сотрудникам ГАИ призвать водителей к соблюдению ПДД
Самарские малыши помогли сотрудникам ГАИ призвать водителей к соблюдению ПДД
Самарцев предупреждают: осторожно, тонкий лед!
Самарцев предупреждают: осторожно, тонкий лед!
в РФ начнет работать режим высылки незаконных мигрантов
В РФ начнет работать режим высылки незаконных мигрантов
17-летний юноша угнал машину в Безенчуке
17-летний юноша угнал машину в Безенчуке
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.81
-0.2
EUR 102.13
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском зоопарке проведут "День спящих животных"
Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для первоклассников самарской школы № 76
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет финальная экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинка отдала мошеннику более одного миллиона семисот тысяч рублей

1 февраля 2025 13:52
126
Тольяттинка отдала мошеннику более одного миллиона семисот тысяч рублей

В январе текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району 2 УМВД России по г. Тольятти с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница 1949 года рождения. Женщина рассказала, что на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что зафиксированы подозрительные операции – злоумышленники завладели личными данными пенсионерки и пытаются оформить кредит на ее имя, получить доступ к ее счету и вывести имеющиеся денежные средства на счета мошенников. По словам собеседника, чтобы обезопасить свои сбережения, заявительнице необходимо срочно обналичить имеющиеся денежные средства и перевести их на безопасный счет.

Поддавшись манипуляциям злоумышленника, тольяттинка, через банкомат, внесла на неизвестный счет свои сбережения - более одного миллиона семисот тысяч рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Полиция вновь обращается к гражданам: будьте бдительны при общении с незнакомцами! Помните, что сотрудники банков или правоохранительных органов для сохранности сбережений не будут просить оформить кредит или перевести деньги на безопасный счет. В случае поступления таких звонков необходимо сразу прекратить разговор и сообщить информацию в дежурную часть полиции либо на «горячую линию» банка.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Безработный житель Похвистневского района перевел мошенникам 750 тысяч рублей
31 января 2025, 09:20
Безработный житель Похвистневского района перевел мошенникам 750 тысяч рублей
Следуя инструкции, он установил непроверенный софт на свое устройство, прошел регистрацию и успешно осуществил покупку нескольких «выгодных» предложений. Криминал
325
Самарчанка надеялась получить подарок, а потеряла более 6 тысяч рублей
30 января 2025, 11:31
Самарчанка надеялась получить подарок, а потеряла более 6 тысяч рублей
Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина незамедлительно обратилась за помощью в полицию. Криминал
575
Медсестра из Новокуйбышевска лишилась 800 тысяч из-за мошенника
29 января 2025, 11:04
Медсестра из Новокуйбышевска лишилась 800 тысяч из-за мошенника
Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и проинформировал о том, что в отделе полиции зафиксировали сообщение о махинациях с ее... Криминал
496
В центре внимания
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
1 февраля 2025  14:24
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
169
С 1 февраля вырастут маткапитал и пенсии
1 февраля 2025  10:53
С 1 февраля вырастут маткапитал и пенсии
216
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
31 января 2025  13:08
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
423
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
31 января 2025  10:41
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
393
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
31 января 2025  10:26
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
375
Весь список