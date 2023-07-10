Тольяттинка одолжила знакомому денег на штраф, а он их присвоил

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В полицию Тольятти поступило сообщение от местной жительницы о том, что несколько дней назад она дала деньги в долг случайному знакомому на улице, он их не возвращает, адреса она его не знает, и телефон у него выключен.

Со слов потерпевшей 1978 года рождения, она находилась возле торгового павильона, когда к ней подошел мужчина, познакомился под надуманным предлогом и попросил помощи – одолжить ему 4,5 тысячи рублей. Незнакомец пояснил, что у него хотят эвакуировать автомобиль, и надо заплатить штраф, а наличных денег с собой нет, но он обязательно переведет всю сумму долга женщине, как только решит свои проблемы. Добросердечная жительница Тольятти, убедившись, что мужчина верно назвал ей свой телефон для связи, передала незнакомцу деньги. Когда через несколько дней деньги не пришли на ее расчетный счет, она решила обратиться за помощью в полицию.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных по возможному пути движения злоумышленника, провели технические мероприятия, направили запросы в различные организации. Изучив полученную информацию, оперуполномоченные установили личность, места возможного нахождения злоумышленника, задержали местного жителя 1992 года рождения и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый за мошенничество молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что ввел потерпевшую в заблуждение, не собирался возвращать деньги и потратил их на собственные нужды, в содеянном раскаивается и готов возместить ущерб в полном объеме.