Тольяттинка обрадовалась "выигрышу" и отдала мошеннице 300 тысяч

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В отдел полиции Тольятти обратилась местная жительница 1960 года рождения с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что на днях ей позвонила незнакомая женщина и обрадовала новостью о выигрыше в конкурсе. Несмотря на то, что заявительница сказала о том, что ни в каком конкурсе та не участвовала, голос на другом конце провода убедила, что в нем автоматически принимали участие все пользователи одной из социальных сетей.

Обрадовавшись большому выигрышу, женщина решила узнать, как забрать деньги, на что ей ответили, что для этого нужно лишь авторизоваться на сайте, ссылку на который ей прислали в мессенджер. Доверившись мошеннице, наивная пенсионерка перешла по ссылке и ввела данные своей банковской карты, на которую и должен был поступить денежный приз. Однако этого не произошло. Вместо обещанной суммы со счета списалось более 300 000 рублей, которые женщина откладывала на поездку на морской курорт. Тольяттинка поняла, что ее обманули мошенники и незамедлительно обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.