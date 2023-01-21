Тольяттинка лишилась телефона в пекарне

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Похищенный сотовый телефон полицейские изъяли и вернули законной владелице.

Днем 13 января текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратилась за помощью местная жительница 1972 года рождения, которая сообщила, что несколько минут назад, находясь на рабочем месте – в одной из мини-пекарен города, обнаружила отсутствие своего сотового телефона. С учетом износа, заявительница оценила причиненный ей материальный ущерб как значительный, в размере 10 тысяч рублей. Сотрудник дежурной части уточнил описание телефона, ориентировал на розыск личный состав, направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Полицейские на месте происшествия просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, где запечатлено, что в магазине находился мужчина, который попросил заявительницу показать товар, а когда продавец отвернулась, взял с прилавка сотовый телефон и ушел. Оперуполномоченные уголовного розыска довели до экипажей автопатрулей дополнение к ориентировке на розыск – приметы подозреваемого.

Экипаж патрульно-постовой службы полиции находился недалеко от места происшествия, когда от дежурного поступила информация о совершенном преступлении.

В ходе патрулирования близлежащих дворов, возле одного из многоквартирных домов полицейские обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Предполагаемого злоумышленника патрульные задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники полиции в ходе личного досмотра в присутствии понятых изъяли у ранее неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений местного жителя 1980 года рождения сотовый телефон, схожий по описанию с разыскиваемым. По словам задержанного, он увидел, на прилавке пекарни сотовый телефон, и решил его похитить, чтобы потом перепродать. Однако, не смог довести свой противозаконный умысел до конца, так был оперативно задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.