Я нашел ошибку
Главные новости:
Минкультуры РФ не дало разрешения на прокат ввезенного через Белоруссию иностранного кино
Минкультуры РФ не дало разрешения на прокат ввезенного через Белоруссию иностранного кино
Тольяттинка дала телефон позвонить и лишилась гаджета
Тольяттинка дала телефон позвонить и лишилась гаджета
Бездетная самарчанка 2 года получала пособие на ребенка
Бездетная самарчанка 2 года получала пособие на ребенка
В Самаре задержанный росгвардейцами подозреваемый в магазинной краже находился в розыске
В Самаре задержанный росгвардейцами подозреваемый в магазинной краже находился в розыске
РФ готова к возможной пандемии птичьего гриппа
РФ готова к возможной пандемии птичьего гриппа
33% родителей в Самаре считают, что начинать подрабатывать можно с 14 лет
33% родителей в Самаре считают, что начинать подрабатывать можно с 14 лет
Рекордный уровень микотоксинов образовался из-за проблем с уборкой кукурузы
В Самаре ночью до -4°С, днем до +1°С. Местами гололедица.
В Самарской области 4 марта облачно, гололедица, мокрый снег
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.01
EUR 80.05
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинка дала телефон позвонить и лишилась гаджета

4 марта 2023 11:26
79
Тольяттинка дала телефон позвонить и лишилась гаджета

В середине декабря прошлого года в полицию в Тольятти поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что неизвестный мужчина, находясь в магазине, похитил ее сотовый телефон. Сумма причинного ущерба составила свыше 7 000 рублей.

При опросе потерпевшая пояснила, что в помещении торгового зала к ней подошел незнакомый мужчина и попросил телефон для срочного звонка, женщина согласилась помочь и передала смартфон. Спустя пару минут, когда пострадавшая отвлеклась, злоумышленник скрылся с имуществом доверчивой женщины.

Сотрудники уголовного розыска при просмотре видеозаписей с камер наблюдения, установленных в торговом зале, установили, что к хищению может быть причастен ранее судимый за имущественные преступления 25-летний безработный местный житель.

В кратчайший срок полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе задержанный вину в содеянном признал и пояснил, похищенный телефон он сдал в ломбард за 3000 рублей, а денежные средства потратил на личные нужды.

Сотрудники полиции установили, что телефон уже реализован работником ломбарда.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать местонахождение похищенного имущества.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Несмотря на новые вызовы, с которыми предприятие столкнулось в прошлом году, АВТОВАЗ активно инвестирует в развитие собственного технологичного производства.
3 марта 2023  16:58
Денис Мантуров и Дмитрий Азаров приняли участие в торжественном запуске новой модели АВТОВАЗа - LADA Vesta NG
411
В Правительстве Самарского региона тема цифровизации находится на постоянном контроле.
3 марта 2023  14:07
Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам цифровой трансформации отрасли здравоохранения в регионе
599
Началось голосование за лучший зимний двор Самарской области
3 марта 2023  13:00
Началось голосование за лучший зимний двор Самарской области
315
5 марта в Самаре пройдет ярмарка вакансий промышленных предприятий
3 марта 2023  09:51
5 марта в Самаре пройдет ярмарка вакансий промышленных предприятий
365
Решением Министра обороны РФ Сергея Шойгу в оргкомитет был включен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
2 марта 2023  20:55
Дмитрий Азаров принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию ЦСКА
2091
Весь список