Тольяттинка дала телефон позвонить и лишилась гаджета

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В середине декабря прошлого года в полицию в Тольятти поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что неизвестный мужчина, находясь в магазине, похитил ее сотовый телефон. Сумма причинного ущерба составила свыше 7 000 рублей.

При опросе потерпевшая пояснила, что в помещении торгового зала к ней подошел незнакомый мужчина и попросил телефон для срочного звонка, женщина согласилась помочь и передала смартфон. Спустя пару минут, когда пострадавшая отвлеклась, злоумышленник скрылся с имуществом доверчивой женщины.

Сотрудники уголовного розыска при просмотре видеозаписей с камер наблюдения, установленных в торговом зале, установили, что к хищению может быть причастен ранее судимый за имущественные преступления 25-летний безработный местный житель.

В кратчайший срок полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе задержанный вину в содеянном признал и пояснил, похищенный телефон он сдал в ломбард за 3000 рублей, а денежные средства потратил на личные нужды.

Сотрудники полиции установили, что телефон уже реализован работником ломбарда.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать местонахождение похищенного имущества.