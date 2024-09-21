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Тольяттинец за попытку сбыта крупной партии наркотика приговорен к восьми годам лишения свободы
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Тольяттинец за попытку сбыта крупной партии наркотика приговорен к восьми годам лишения свободы

21 сентября 2024 10:55
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Тольяттинец за попытку сбыта крупной партии наркотика приговорен к восьми годам лишения свободы

Отбывать наказание отец двух малолетних детей будет в исправительной колонии строгого режима.

 

В декабре прошлого года, в ночное время суток, сотрудники патрульно-постовой службы полиции в лесном массиве, расположенному в черте города, обратили внимание на мужчину, который что-то искал в снегу, возле деревьев, а заметив служебный автомобиль, кинул на землю сверток из кармана и попытался скрыться. Полицейские, после непродолжительной погони, задержали местного жителя и его супругу, которая находилась неподалеку. Женщина пояснила сотрудникам полиции, что в свертке находятся наркотики, которые они с мужем приобрели для собственного употребления.

Патрульные сообщили о задержании в дежурную часть, по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти.

Задержанный пояснил оперуполномоченным, что в начале декабря 2023 года увидел в сети Интернет объявление о работе курьера по распространению наркотических средств и, осознавая противоправность своих действий, решил «подработать»: он должен был получать наркотическое средство, расфасовывать его на более мелкие массы, после чего раскладывать их в тайники закладки, делать фото и описание места и отправлять эти адреса «работодателю» в одном из интернет-приложений. С его слов, он успел забрать только одну закладку и разложить ее в семь тайников, оставив часть запрещенного вещества для собственного употребления.

В присутствии понятых полицейские в указанных ранее не судимым злоумышленником местах и квартире, в которой он проживал совместно с женой и двумя малолетними детьми, обнаружили и изъяли около 40 граммов запрещенных веществ, что законодатель относит к крупному размеру.

Отделом по расследованию преступлений, совершённых на территории Центрального района СУ У МВД России по г. Тольятти задержанному предъявлено обвинение в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч.2. ст.30, ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств). Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.

Причастность супруги обвиняемого к незаконному обороту наркотиков в ходе предварительного расследования не установлена: женщина призналась, что оговорила себя, желая помочь мужу и снизить тяжесть предъявленного обвинения.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился и в содеянном раскаялся.

Теги: Стоп Наркотик

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