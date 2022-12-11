Тольяттинец в магазине померил куртку и украл телефон

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В полицию Тольятти обратилась за помощью местная жительница 1985 года рождения, которая сообщила, что у нее похитили сотовый телефон. Женщина оценила причиненный ущерб на сумму свыше 10 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу - в один из магазинов одежды города, сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, опросили заявительницу, которая работает в должности продавца данной торговой точки. Потерпевшая пояснила, что в помещение зашел мужчина, якобы купить куртку, посмотрел товар, ничего не купил и вышел. Через некоторое время она обнаружила пропажу своего сотового телефона. После чего сразу обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемого и задержали около одного из многоквартирных домов Автозаводского района.

Во время опроса задержанный ранее неоднократного судимый за совершение имущественных преступлений местный житель 1992 года рождения пояснил, что увидел на прилавке сотовый телефон, отвлек продавца и взял средство связи. Сотовый телефон он сдал в ломбард за 5000 рублей, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.