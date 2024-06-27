Тольяттинец в комиссионном магазине отвлек продавца и похитил смартфон

128

В начале июня текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился за помощью продавец комиссионного магазина, который сообщил, что несколько минут назад покупатель похитил у него сотовый телефон. Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы злоумышленника и описание похищенного, направил на место происшествия следственно-оперативную группу и ориентировал на розыск наружные силы.

Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли и просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, установленных в торговом зале. Осмотрели место происшествия, опросили продавца, который пояснил, что один из покупателей попросил показать ему сотовый телефон, через некоторое время покупатель под надуманным предлогам отвлек его, а когда он вернулся к прилавку ни телефона ни злоумышленника уже не было.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника, им оказался ранее судимый местный житель 1994 года рождения. Оперативники задержали мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина не стал отрицать свою причастность к совершению противоправного деяния и пояснил, что приглянувшийся телефон из витрины достать самостоятельно у него не получилось из-за мер безопасности, поэтому он попросил продавца показать ему смартфон, специально отвлек продавца, после чего завладел им и покинул помещение комиссионного магазина.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество».