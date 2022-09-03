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Тольяттинец украл из гаража несколько аппаратов для изготовления шаурмы, электрический гриль и весы

3 сентября 2022 12:41
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Тольяттинец украл из гаража несколько аппаратов для изготовления шаурмы, электрический гриль и весы

В полицию Тольятти за помощью обратился 34-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из арендуемого им гаража, расположенного на ул. Есенина, неизвестные похитили 3 аппарата для изготовления шаурмы, напольные электронные весы и электрический гриль. Общая сумма причиненного материального ущерба составила около 93 тысяч рублей.

         Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего и возможных свидетелей преступления. При осмотре места происшествия сотрудники полиции не обнаружили явных следов взлома, это дало им возможность предположить, что гаражные  ворота были открыты ключом.

         В ходе дальнейшего разбирательства оперативники выяснили, что женщина-собственница гаража, передала запасной комплект ключей на хранение своему племяннику. Сотрудники уголовного розыска установили личность и места возможного пребывания родственника хозяйки гаража. Им оказался ранее не судимый, официально не работающий местный житель 1987 года рождения.

         Полицейские задержали молодого человека на территории Комсомольского района города Тольятти. Он не стал отрицать своей причастности к совершению кражи, и пояснил, что воспользовался комплектом ключей от гаража, внутри которого его внимание привлекли 3 аппарата для приготовления шаурмы, напольные электронные весы и электрический гриль. Похищенное оборудование подозреваемый сдал в пункт приема металла. 

Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Теги: Кража

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