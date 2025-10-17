Тольяттинец украл 10 тысяч рублей с чужой карты

133

В полицию Тольятти обратился местный житель 2002 года рождения, который сообщил о пропаже банковской карты и списании с нее денежной суммы в размере более 10 тысяч рублей, за покупки в магазинах, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту заявителя и установили, что картой расплачивались в нескольких торговых точках в Центральном районе города.

Оперативники опросили работников организаций, изъяли и просмотрели записи с установленных в магазинах камер видеонаблюдения, которые зафиксировали предполагаемого злоумышленника. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами мужчины.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные провели поквартирный обход близстоящих к торговым точкам домов, опросили местных жителей, в том числе лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения разыскиваемого, задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса ранее не судимый местный житель 1985 года рождения пояснил, что нашел карту на улице, не стал искать владельца, а решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания продолжил оплачивать покупки в других торговых точках, пока на карте не закончились деньги.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, следственного управления Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают: любой, тайно снявший деньги или оплативший свои покупки чужой банковской картой, либо картой знакомого или родственника без их ведома, совершает преступление, за которое законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.