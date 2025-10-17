Я нашел ошибку
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Театр драмы им. М. Горького представит спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC».
Самарский драмтеатр примет участие в фестивале «Уроки режиссуры» в Москве
С 22:00 17 октября по 23 октября.
В Самаре на улице Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспорта
За призы и награды соревновались 200 спортсменов, включая 27 гроссмейстеров. 
Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев - бронзовый призер чемпионата России
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий завершено в Промышленном районе.
В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 
В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.
Артист балета САТОБ Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе 
Посетители узнают о людях минувших десятилетий, что связали свою жизнь с рождением и развитием электроэнергетики в нашей стране.
СОУНБ приглашает на лекцию об истории отечественной электроэнергетики
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Тольяттинец украл 10 тысяч рублей с чужой карты

17 октября 2025 13:56
133
Тольяттинец украл 10 тысяч рублей с чужой карты

В полицию Тольятти обратился  местный  житель 2002 года рождения, который  сообщил о пропаже банковской карты и списании с нее денежной суммы в размере более 10 тысяч рублей, за покупки в магазинах, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту заявителя и установили, что картой расплачивались в нескольких торговых точках в Центральном районе города.

Оперативники опросили работников организаций, изъяли и просмотрели записи с установленных в магазинах камер видеонаблюдения, которые зафиксировали предполагаемого злоумышленника. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами мужчины.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные провели поквартирный обход близстоящих к торговым точкам домов, опросили местных жителей, в том числе лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения разыскиваемого, задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса ранее не судимый местный житель  1985 года рождения пояснил, что нашел  карту на улице, не стал искать владельца, а решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания продолжил оплачивать покупки в других торговых точках, пока на карте не закончились деньги.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, следственного управления Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают: любой, тайно снявший деньги или оплативший свои покупки чужой банковской картой, либо картой знакомого или родственника без их ведома, совершает преступление, за которое законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

