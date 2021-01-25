Тольяттинец угнал чужую машину, чтобы съездить в магазин и послушать музыку

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В полицию Тольятти поступило сообщение о том, что в ночное время неизвестный похитил у местной жительницы автомобиль иностранного производства. Со слов автоледи, транспортное средство было припарковано около дома на улице Фрунзе.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, собрали необходимые улики. В ходе опроса заявительница сообщила, что накануне, около 23 часов, она припарковала автомобиль напротив своего подъезда, а утром нашла его у соседнего подъезда. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли записи камер видеонаблюдения, которыми оборудован двор. Изучив записи, сотрудники полиции установили подозреваемого. В ходе проведения поквартирного обхода предполагаемый злоумышленник был задержан. Мужчина не стал отрицать своей причастности к угону автотранспорта.

По версии полицейских, ранее не судимый житель Автозаводского района около часа ночи вышел во двор своего дома, и нашел на тротуаре ключи от автомашины. Нажав на кнопку брелка сигнализации, определил от какой машины ключи. Подозреваемый доехал на машине до магазина, а затем до 5 утра слушал в машине музыку.

В настоящее время дознавателями УМВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.